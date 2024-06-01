Üye Girişi
Haberler

TEMA Ordu'da Metalik Madencilik Faaliyetlerinin Etkileri Konulu Panel Düzenledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) tarafından Ordu'da düzenlenen panelde, 4. Grup Metalik Madencilik Faaliyetlerinin doğal varlıklara ve yaşama etkileri tartışıldı. TEMA Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, madencilik faaliyetlerinin doğaya verdiği zararları anlattı ve yaşam alanlarının tehdit altında olduğunu vurguladı.

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) tarafından Ordu'da "4. Grup Metalik Madencilik Faaliyetlerinin Doğal Varlıklarımıza ve Yaşamamıza Etkileri" konulu panel gerçekleştirildi.

TEMA Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen panelde, Artvin'in ardından ikinci programlarını Ordu'da yaptıklarını söyledi.

Ataç, "Ne yazık ki biz bir maden tehdidi altındayız. Ama maden derken, bunu tüm madencilik faaliyetlerine karşıyız gibi algılamayın. TEMA'nın öyle bir yaklaşımı yok, hiçbir arkadaşımızın da yok çünkü maden de hayatımızın bir parçası." dedi.

Dördüncü gruptaki metalik madenlerin çıkarılma şeklini anlatan Ataç, şöyle konuştu:

"Bir süredir Bergama, sonra Artvin'de devam eden, bizim 'vahşi madencilik' dediğimiz ya da 'sömürge madenciliği' denen dördüncü gruptaki metalik madenlerin çıkarılma şekline itirazımız var. Yani bunların açık havada binlerce ton siyanür ya da sülfürik asit kullanılarak çıkarılması o bölgeye çok ciddi tahribatlar yapıyor ve onu daha sonra ne yazık ki rehabilite edemiyoruz. Böyle bir yöntem yok."

Ataç'ın "Yaşam Alanlarımız Tehdit Altında" başlıklı sunum da yaptığı panele, Vali Muammer Erol, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adil Levent Karlıbel, Fatsa Doğa ve Çevre Derneği Başkanı Zeki Odabaş ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Deniz Ataç Madencilik Türkiye Maden Ordu Kültür Sanat Güncel Haberler

Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle

Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle

 AK Parti kampta! Erdoğan'ın 'Türkiye için felaket' dediği konuyu Emine Hanım ele alacak

AK Parti kampta! Erdoğan'ın "Türkiye için felaket" dediği konuyu Emine Hanım ele alacak

 Fenerbahçeliler çok kızacak! Dursun Özbek'ten bomba Mourinho yorumu

Fenerbahçeliler çok kızacak! Dursun Özbek'ten bomba Mourinho yorumu

Bakmadan Geçme

Güney Kore - Türkiye voleybol maçı ne zaman? Güney Kore- Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? #127952 Karneler ne zaman verilecek? Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? #127979 2 Haziran'da toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın toplu taşıma ücretsiz olacak mı? Gönül Dağı ne zaman, saat kaçta? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! 23 Eylül hangi burç? 23 Eylül'de doğanlar hangi burç oluyor? 23 Eylül tarihi hangi burç olur? Barbara Palvin aldatıldı mı? Dylan Sprouse, Barbara Palvin'i aldattı mı? İSTANBUL HAVA DURUMU İstanbul'da bu hafta hava nasıl? Meteoroloji uyardı! Havalar ne zaman ısınacak? Havalar ne zaman, hangi tarihte ısınıyor? Meteoroloji tarih vererek uyardı! Prens 3. sezon ne zaman çıkacak? Prens 3. sezon var mı, nerede yayınlanacak? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? AÖF sınav sonuçları nereden, hangi siteden öğrenilir? AÖF sonuç sorgulama ekranı 2024! 1 HAZİRAN TV YAYIN AKIŞI: Bugün hangi diziler var? KANAL D, SHOW TV, STAR TV, ATV, TV8, NOW LGS sınavı kaç dakika? LGS sınavı saat kaçta başlıyor, saat kaçta bitiyor? İşte 2024 LGS sınav süresi! WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? Whatsapp'ta sorun mu var, neden açılmıyor? 1 Haziran Cumartesi Whatsapp neden yüklenmiyor, kasıyor? Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya ayrıldı mı? Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya neden ayrıldı? Cumartesi günleri noter açık mı? Cumartesi günleri noterler saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?
CHP lideri Özel: Çekişme yok, Türkiye Belediyeler Birliği başkan adayımız İmamoğlu'dur

CHP lideri Özel: Çekişme yok, Türkiye Belediyeler Birliği başkan adayımız İmamoğlu'dur
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title