TEM Yolunda TIR'ın Damperi Elektronik Yol Tabelasına Çarptı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesi TEM yolunda TIR'ın açılan damperi, elektronik yol tabelasına çarptı. Kaza nedeniyle TEM'in Ankara yönü ulaşıma kapandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında TEM yolunun Körfez kavşağı mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine ilerleyen sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR'ın damperi, seyir halindeyken açıldı. Damper, yolun üstünde bulunan elektronik yol tabelasına çarptı. Kaza nedeniyle TIR ve damperli dorsesi birbirinden ayrılırken, yol tabelası da asfalta düşerek parçalandı. TIR sürücüsünün yara almadığı kaza nedeniyle TEM'in Ankara yönü ulaşıma kapandı. Yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, ekipler yolu trafiğe açmak için çalışma başlattı. (DHA)