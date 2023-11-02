TEM yolunda 18 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 yaralı

İZMİT'te, TEM Otoyolu'nda, 18 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yolun İstanbul istikameti yaklaşık 2 saat boyunca ulaşıma kapalı kaldı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun İzmit geçişi Kapantepe Viyadüğü mevkiinde meydana geldi. Sağanak yağış sonrası kayganlaşan yolun İstanbul yönünde 18 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralandı. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Yaklaşık 7 kilometrelik araç trafiği oluşurken, karayolları ekipleri kazaya karışan araçları yoldan kaldırdı. 2 saatlik çalışma sonucu araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik kontrollü olarak verildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)