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TEM ve E-5'te Makas Atan Sürücü Tehlike Saçtı

TEM ve E-5'te Makas Atan Sürücü Tehlike Saçtı

Güncel Haberler

TEM Otoyolu ve Bostancı E-5 karayolu üzerinde aracıyla makas atarak ilerleyen sürücü hem kendi canını hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. Olay, gece saatlerinde meydana geldi. Sürücünün beraberindeki kişi trafiği tehlikeye attıkları anları ise cep telefonu ile kayda aldı.

Tem Otoyolu ve Bostancı E-5 karayolu üzerinde aracıyla makas atarak ilerleyen sürücü hem kendi canını hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. O anları sürücünün arkadaşı cep telefonuyla kayda aldı.

Olay, gece saatlerinde meydana geldi. Trafiğin yoğun olduğu esnada TEM Otoyolu'nda makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü makas terörüne Bostancı E-5 karayolunda devam etti. Makas atarak aracıyla hızla ilerleyen sürücü, hem kendini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. Diğer sürücüler selektör yaparak araç sürücüsüne tepki gösterdi. Sürücünün beraberindeki kişi trafiği tehlikeye attıkları anları ise cep telefonu ile kayda aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

TEM Otoyolu Güncel Haberler

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