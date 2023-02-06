TEM otoyolunda yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı Güncel Haberler Pendik'te TEM otoyolunda yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Pendik'te TEM otoyolunda yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Tem Otoyolu Kurtköy sapağı Ankara istikametinde seyir halinde olan 26 PT 015 plakalı yolcu otobüsüne, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 DAL 56 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolcu otobüsü savrularak orta refüjdeki bariyerlere çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü ve yolcu otobüsünde yaralanan bir yolcu olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle bir süre kapalı olan TEM otoyolu Ankara istikameti kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasın ardından otoyolda trafik normale döndü. Kaza yapan otobüsteki yolcular başka bir yolcu otobüsüne aktarıldı. Güncel Kaynak: AA / Şükrü Gündüz TEM Otoyolu Ankara Pendik Güncel Haberler

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