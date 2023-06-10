Tem Otoyolunda Yakalanmamak İçin Minibüsün Üstüne Çıkan Kaçak Göçmenler Kamerada

Tem otoyolunda yakalanmamak için minibüsün üstüne çıkan kaçak göçmenler kamerada

Kaçak göçmenler polise yakalanınca, minibüsün üstüne çıktı

İSTANBUL - Tem Otoyolu Mahmutbey Gişeleri'nde polis ekiplerinin durdurduğu araçtan çıkan kaçak göçmenler, yakalanmamak için minibüsün üstüne çıktı. Şahıslar polis ekiplerince gözaltına alınırken o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Tem Otoyolu Mahmutbey Gişeleri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, içinde birçok kaçak göçmen bulunan bir ticari minibüs otoyol üzerinde seyir halindeyken polis ekiplerinin şüphelenmeleri sonucu durduruldu. Araçtan inen şahıslar gözaltına alınmamak için minibüsün üstüne çıktı. Ekiplerin ikna çalışmaları sonrasında şahıslardan bazıları minibüsten atlayarak kaçmaya çalışsa da otoyol üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, ekipler tarafından karakola götürülürken şüphelilerin minibüsün üstündeki o anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.