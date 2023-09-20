TEM Otoyolunda Trafikte Gerginlik

KÜÇÜKÇEKMECE TEM Otoyolu'nda yaşanan bir olayda, bir otomobil sürücüsü yol vermediği için tepki gösteren başka bir sürücü, trafiği tehlikeye atacak şekilde manevralar yaparak gerginlik yaşattı.

KÜÇÜKÇEKMECE Tem Otoyolu'nda önünde ilerleyen otomobilin yol vermemesine tepki gösteren başka bir otomobil sürücüsü camdan sopa gösterdi, manevraları ile trafiği tehlikeye attı. Otoyolda yaşanan gerginlik araç kamerasına yansıdı.

Olay Küçükçekmece, TEM Otoyolu Edirne istikametinde dün gündüz saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, otoyolda sağ şeritte ilerleyen otomobilin arkasından gelen başka bir otomobilin sürücüsü, öne geçmek istedi. Bir süre sonra sağ şeritteki otomobilin sürücüsü orta şeride kayarak yol verdi. Ancak arkadan gelen sürücü, sakinleşmedi. Otomobilin camından sopa çıkaran sürücü, çok sayıda aracın ilerlediği otoyolda yaptığı manevralarla trafiği tehlikeye attı. Otoyolda yaşanan gerginlik araç kamerasına yansıdı.