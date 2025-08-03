TEM Otoyolunda Özbekistan Uyruklu Kadın Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti

TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa geçişinde yolun karşısına geçmeye çalışan Özbekistan uyruklu kadına araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüje savrulan kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza 1 Ağustos gecesi saat 01.30 sıralarında TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Özbekistan uyruklu Kharicha A.'ya, Ankara istikametinde seyreden bir araç çarptı. Kharicha A., çarpmanın etkisiyle refüje savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Kharicha A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin kaza yerindeki olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Kharicha A.'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.