Üye Girişi
Haberler

TEM Otoyolunda Otomobil Alev Alev Yandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEM Otoyolu'nda seyir halindeki bir otomobil alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. Sürücü son anda kurtulurken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Hiba KARGI - Tuçe GÖLCÜ - Hadican EROL - / İSTANBUL, KÜÇÜKÇEKMECE, TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Sürücünün son anda kurtulduğu yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 18.00 sıralarından TEM Otoyolu Tahtakale mevkii Esenyurt istikametinde, seyir halindeki otomobilde çıktı. Motor kısmından çıkan dumanları fark eden sürücü Abdullah Daştan, aracını emniyet şeridine çekti. Daştan, araçtan son anda inerek yara almadan kurtulurdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

'KENDİMİZİ DİREKT SAĞA ATTIK, ÖYLE KURTARDIK'

Alevlerden son anda kurtulan otomobil sürücüsü Abdullah Daştan, "Sanayiden çıktım, yolda gelirken duman çıktı elektrik aksamından çıkmış. İçeriye duman atmaya başladı zaten sağ taraftan direkt alevlenmeye başladı. O esnada kendimizi direkt sağa attık, öyle kurtardık. Yangın 25-30 dakika sürdü. İtfaiye raporunu bekliyoruz ondan sonra gerekli yerlere müracaat edeceğiz. Malımız gitti, canımıza bir şey olmasın. İtfaiye hemen geldi, direkt müdahale etti' diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul trafik İstanbul Trafik Otomobil Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Filistin'den, Gazze'den, Kudüs'ten bize ne?' diyenler bu milletin tarihini bilmiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Filistin'den, Gazze'den, Kudüs'ten bize ne?" diyenler bu milletin tarihini bilmiyor

 AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Haftalık çalışma saatleriyle ilgili düzenleme yok

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Haftalık çalışma saatleriyle ilgili düzenleme yok

 Ekrandaki bomba ihbarını gören yolcular apar topar otobüsü terk etti

Ekrandaki bomba ihbarını gören yolcular apar topar otobüsü terk etti
Bir skandal olay da İstanbul'da! Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler

Bir skandal olay da İstanbul'da! Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Inter Atalanta maçı CANLI izle! (HD) Inter Atalanta maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bein Sports CANLI izle! (FENERBAHÇE ALANYASPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Rüyada birinin öldüğünü görmek ne anlama gelir? Rüyada hamile olduğunu görmek Haftalık çalışma saatleri kısalacak mı? Biran Damla Yılmaz Sandık Kokusu dizisinden neden ayrıldı? Fenerbahçe Alanyaspor maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Fenerbahçe Alanyaspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Alanya maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Fenerbahçe Alanyaspor muhtemel ilk 11! En Nesyri ve Dzeko oynayacak mı? 30-31 Ağustos Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 30-31 Ağustos bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece?
title