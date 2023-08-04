TEM Otoyolunda Otomobil Alev Aldı

Tem Otoyolu Bahçeşehir Bağlantı yolunda seyir halinde olan bir otomobil alev aldı. İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.

TEM Otoyol bağlantısında otomobil alev aldı

Tem Otoyolu bağlantısında seyir halindeki otomobil alev aldı

İSTANBUL - Tem Otoyolu Bahçeşehir Bağlantı yolunda seyir halinde olan bir otomobil alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobili itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürürken o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Yangın, bugün saat 14.00 sıralarında Tem Otoyolu Bahçeşehir Bağlantısında gerçekleşti. İddiaya göre seyir halinde olan bir otomobilin motor kısmı birden alev almaya başladı. Sıcak havanında etkisiyle otomobil kısa sürede alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken otomobilden geriye demir yığını kaldı. Yangın anı ve ekiplerin müdahalesi esnasında yaşanılanlar diğer araç sürücüleri tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.