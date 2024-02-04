TEM Otoyolunda Motosikletli Kurye Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti

Yılmaz OKUR/İSTANBUL, KAĞITHANE TEM Otoyolunda motosikletli kurye, lastiği patladığı için emniyet şeridinde bekleyen hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada motosikletli kurye hayatını kaybetti.

Kaza saat 14.30 sıralarında TEM otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 JJS 31 plakalı hafif ticari araç sürücüsü seyir halindeyken lastiği patladığı için emniyet şeridinde durdu. Bu sırada motosikletli kurye Hasan Çıbık'ın (29) kullandığı 34 DZD 934 plakalı motosiklet emniyet şeridinde bekleyen hafif ticari araca arkadan hızla çarptı. Çıbık çarpmanın etkisiyle yola fırladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede Hasan Çıbık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, başka bir trafik kazası yaşanmaması için yolun iki şeridini trafiğe kapattı. Bu sırada TEM Edirne istikametinde trafik iki şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza nedeniyle TEM Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, cenazenin olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.Kazada hayatını kaybeden Hasan Çıbık'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme sürüyor.