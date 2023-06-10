TEM Otoyolunda Kaçak Göçmen Operasyonu

İstanbul TEM otoyolu Mahmutbey gişelerinde durdurulan kapalı kasa minibüsten çok sayıda kaçak göçmen çıktı. Polis ekipleri kaçakları yakalamak için peşlerinden koştu.

İSTANBUL'da TEM otoyolu Mahmutbey gişelerinde polis ekiplerinin durdurdukları kapalı kasa minibüsten çok sayıda kaçak göçmen indi. Kaçaklar kaçmaya çalışırken polis de peşlerinden koştu.

Olay, dün akşam TEM otoyolu Mahmutbey gişeleri Edirne istikametinde meydana geldi. Polis ekipleri, kapalı minibüsten şüphelenince aracı takibe aldı. Bir süre minibüsü takip eden ekipler, trafik yoğunluğundan da faydalanarak minibüsü durdurdu. Ekipler minibüsün önüne doğru yürüdüğü sırada, arka kapısından kaçaklar kaçmaya başladı. Bazıları ise havalandırma kapağını açarak aracın üstüne çıktı. Kaçak göçmenler trafiğe aldırış etmeden araçtan atlayarak kaçmaya çalıştı. Polis kaçak göçmenleri toplayarak karakola götürdü. TEM'de yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.