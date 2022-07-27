TEM OTOYOLUNDA HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ ÇATALCA'da damperi kalkan hafriyat kamyonu rüzgarın etkisiyle devrildi. ÇATALCA'da damperi kalkan hafriyat kamyonu rüzgarın etkisiyle devrildi. Kazada yaralanan olmazken, TEM Otoyolu bir süre trafiğe kapandı. Kaza, saat 19.00 sıralarında TEM otoyolu Çatalca Mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. H.D. İdaresindeki 34 ACA 71 plakalı hafriyat kamyonun, bir arızadan dolayı damperi kalktı. Şoför, dampere müdahale etmeye çalışırken, rüzgarın etkisiyle kamyon devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, Tem Otoyolu bir süre trafiğe kapandı. Demirören Haber Ajansı / Güncel TEM Otoyolu Edirne Güncel Haberler

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