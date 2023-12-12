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TEM Otoyolunda çöp kamyonu ile minibüs arasında yol verme inatlaşması

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Sultangazi TEM Otoyolu'nda seyir halindeki çöp toplama kamyonu ile minibüs arasında yol verme inatlaşması yaşandı. İki sürücü arasında dakikalarca süren inatlaşma, trafikte tehlikeli anlara neden oldu.

SULTANGAZİ TEM Otoyolu'nda seyir halindeki çöp toplama kamyonu ile minibüs arasındaki yol verme inatlaşması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Pazartesi günü TEM Otoyolu Sultangazi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki çöp toplama kamyonu şoförü şerit değiştirmek istedi. Yan şeritteki minibüs sürücüsü ise yol vermek istemedi. İki sürücü arasında dakikalarca sürecek inatlaşma başladı.Çöp kamyonu sürücüsünün şeritler arasında manevra yapması, minibüs sürücüsünün frene basması trafikteki diğer araçları tehlikeye düşürdü. Minibüs sürücüsü, çöp toplama kamyonu şoförüne uzun süre yol vermedi. Trafikte bir süre devam eden inatlaşma, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sultangazi Güvenlik İstanbul Trafik Yaşam Güncel Haberler

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