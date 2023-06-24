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TEM Otoyolunda Bayram Yoğunluğu

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Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar TEM Otoyolu Düzce geçişinde yoğunluk oluşturdu. Ankara istikametinde yoğunluk yüzde 80'e ulaştı.

- TEM otoyolunda bayram yoğunluğu

Tüm şeritler doldu, yoğunluk yüzde 80'i geçti

DÜZCE - Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek için yola çıkanlar TEM otoyolu Düzce geçişinde yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıktı. TEM Otoyolu Düzce geçişinde Ankara istikametinde yoğunluk yüzde 80'e ulaştı. 3 şeritli yolda tüm şeritler dolarken, trafik polisleri yol güzergahında yoğun mesai harcıyor. Araçların kaza yapmaması için sürekli uyarılarda bulunan ekipler, akışın sürekli olmasını sağlıyor. Yoğunluğun yüzde 80'e ulaştığı yol havadan dron ile görüntülendi. Yer yer akıcı yoğunluğun oluştuğu geçişte, bazı noktalarda ise duraksamalar oluştu. Öte yandan, İstanbul istikametinde ise yoğunluk neredeyse yüzde 5'lere kadar geriledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Güncel

Kurban Bayramı TEM Otoyolu Düzce Güncel Haberler

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