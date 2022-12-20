TEM Otoyolu Tuzla mevkisinde alkollü sürücü zincirleme kazaya sebep oldu Güncel Haberler TEM Otoyolu Tuzla mevkisinde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Tem Otoyolu Tuzla mevkisinde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Tem Otoyolu Tuzla mevkisinde Ankara istikametine seyir halindeki Erdem K. yönetimindeki 34 NAM 34 plakalı otomobil, öndeki tıra çarptı. Bu sırada manevra yapan 41 ACR 18 plakalı kamyonetle de aynı istikamette ilerleyen 54 AHR 688 plakalı otomobil çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Erdem K. kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kazaya karışan diğer araçlarda yaralanan olmadı. Kaza sebebiyle TEM Otoyolu Tuzla mevkisi bir süre trafik akışına kapatıldı. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından otoyolda trafik normale döndü. Polis ekipleri yaptıkları incelemede, Erdem K'nin 1,36 promil alkollü olduğunu belirledi. Ehliyetine el konulan sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Güncel Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya TEM Otoyolu Tuzla Güncel Haberler

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