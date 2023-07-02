TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde yol kenarındaki yeşillik alanda çürümüş ceset bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin vücut bütünlüğünü kaybettiği öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemeler sonucunda cesedin kesin ölüm sebebi ve kimliğinin tespit edilmesi için araştırma başlatıldı.

Tem Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde yeşillik alanda çürümüş ceset bulundu

KOCAELİ - TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde yol kenarındaki yeşillik alanda çürümüş ceset bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin vücut bütünlüğünü kaybettiği öğrenildi.

Olay, TEM Otoyolu'nun İzmit geçişi Kuruçeşme Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeşillik alandaki yoldan giden bir kişi gelen kötü koku üzerine polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemelerde polis ekipleri çürümüş cesetle karşılaştı. Olay yeri ekiplerinin yaptığı incelmede cesedin vücut bütünlüğünün kaybettiği anlaşıldı.

Polis ekipleri cesedinin kesin ölüm sebebin belirlenmesi ve kimliğinin tespit edilmesi için araştırma başlattı.