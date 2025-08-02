TEM Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: Yaralılar Var

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Eyüpsultan mevkiinde meydana gelen zincirleme kazada çok sayıda araç karıştı. Kazada yaralıların olduğu belirtilirken, yolun iki şeridi trafiğe kapatıldı ve ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

TEM Otoyolu Eyüpsultan mevkii Edirne istikametinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralıların olduğu öğrenilirken yolun iki şeridi trafiğe kapatıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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