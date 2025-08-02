TEM Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 6 Yaralı

TEM Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 6 Yaralı
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Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda 16 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sonucu 6 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler, yaralıları kurtardı ve trafik bir saatlik çalışmanın ardından normale döndü.

TEM Otoyolu Eyüpsultan kesiminde 16 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

5. Levent TEM Otoyolu Edirne istikametinde yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda 16 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın şiddetiyle bir araca sıkışan bazı yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı.

Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Trafiğin tamamen durduğu otoyolda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.

Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından otoyolda trafik normale döndü.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
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