TEM Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 5 Yaralı

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişi İstanbul yönünde, tünel içinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım aksadı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun İzmit ilçesi geçişi Gültepe Tüneli'nde meydana geldi. İstanbul yönüne giden 2 otomobil, 1 kamyonet, 1 minibüs ve 1 hafif ticari araç çarpıştı. Yavaşlayan trafik nedeniyle tünel girişinde de 2 otomobil daha çarpıştı. Diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin kontrollerinde araçlardaki 5 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere götürüldü.

Kaza nedeniyle 2 şeritli otoyolun İstanbul yönünde araç yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçlar yolun kenarına çekilirken, jandarma ekipleri tek şeritten kontrollü geçişleri sağlıyor.

TRAFİK NORMAL SEYRİNE DÖNDÜ

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişi Gültepe Tüneli İstanbul yönünde meydana gelen kazada 1 saatlik çalışmanın ardından araçlar yoldan kaldırıldı. Jandarma ekipleri tarafından tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik normal seyrine döndü. Otoyoldaki yoğunluksa dron ile görüntülendi.

HABER-KAMERA: Ardacan UZUN/İZMİT(Kocaeli),