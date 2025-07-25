TEM Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

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Kocaeli geçişinde meydana gelen zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafik, kazanın ardından kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde 2 kamyon, 2 TIR ve bir hafif ticari aracın karıştığı zincirlemede kazada 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul yönünde oluşan Trafik, ekipler tarafından tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul istikameti İzmit geçişi Yeşilova Mahallesi mevkisinde meydana geldi. 2 şeritli otoyolda aynı yöne giden 2 kamyon, 2 TIR ve bir hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, hafif ticari araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.Kaza nedeniyle İstanbul yönünde Trafik, yaklaşık 1 saat kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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