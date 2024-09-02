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TEM Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü trafiğe kapandı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, TEM Otoyolu'nda 3 tanker 2 TIR ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü trafiğe kapandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun İzmit mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden 3 tanker 2 TIR ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan LPG yüklü tanker, bariyerleri de aşıp ağaçlık alana devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun İstanbul yönü trafiğe kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Ekipler, LPG yüklü tankerin patlama ihtimaline karşı önlem aldı, kazaya karışan araçların kaldırılması için de çalışmalara başlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Nazım Özgün ERBULAN-Dinçer AKBİR/KOCAELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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