TEM Otoyolu'nda Yol Kesme Olayı: İki Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul TEM Otoyolu'nda yol keserek bir sürücü ile tartışan 2 kişi, sosyal medyada görüntülerinin paylaşılması üzerine gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Ekim'de Ümraniye TEM Otoyolu Şerifali mevkisinde iki kişinin bir aracın önünü keserek tartışma yaşadığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine çalışma başlattı.

Araç plakasından yola çıkarak şüpheliler M.K. (35) ve M.K'yi (34) yakalayan polis, bu kişilere Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden idari para cezası uyguladı.

Ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan haklarında soruşturma başlatılan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.