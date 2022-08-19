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TEM Otoyolu'nda yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

TEM Otoyolu'nda yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

İstanbul TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

İstanbul TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Otoyolun Sultangazi istikametinde seyir halinde olan bir otomobil, Karadeniz Mahallesi sapağında henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Alevler kısa sürede otomobilin tamamını kapladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu otomobilde büyük çaplı hasar oluştu.

Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

TEM Otoyolu Sultangazi İstanbul Güncel Haberler

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