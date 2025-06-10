TEM Otoyolu'nda Trajik Kaza: 7 Yaralı

TEM Otoyolu'nda Trajik Kaza: 7 Yaralı
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TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada bir otomobil bariyerlere ve tankere çarptı, 7 kişi yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

1) TEM OTOYOLU'NDA OTOMOBİL, BARİYERLERE VE TANKERE ÇARPTI: 7 YARALI

TEM Otoyolu İstanbul istikameti Sakarya'nın Sapanca ilçesi geçişinde otomobilin bariyerlere ve tankere çarptığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, 09.30 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul istikameti Sapanca ilçesi geçişi Yanık Mahallesi mevkisinde meydana geldi. K.T. idaresindeki 34 ZA 7926 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce bariyerlere ardından aynı yönde giden M.A. yönetimindeki 01 AJD 309 plakalı tankere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ağaçlık alana savrulan otomobildeki 7 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve Sakarya otoyol jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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