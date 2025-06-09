TEM Otoyolu'nda Trafik Yoğunluğu Başladı
İstanbul istikameti İzmit geçişinde, Gültepe ve Korutepe tünelleri arasındaki kısımda yolun 3 şeritten 2 şeride düşmesi nedeniyle yaklaşık 5 kilometre boyunca trafik yoğunluğu yaşanıyor.
TEM Otoyolu İstanbul istikameti İzmit ilçesi geçişinde Gültepe ve Korutepe tünellerinin yer aldığı, Bekirdere Viyadüğü ile Daniş Koper Viyadüğü arasındaki kısımda, yolun 3 şeritten 2 şeride düşmesi nedeniyle saat 16.30 itibarıyla trafik yoğunluğu başladı. Yoğunluk yaklaşık 5 kilometre boyunca sürerken, Ankara istikametinde trafik normal seyrediyor.
HABER-KAMERA: Nazım Özgün ERBULAN-Ardacan UZUN/İZMİT(Kocaeli),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel