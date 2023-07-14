TEM Otoyolu'nda trafik kazası: 2 kişi yaralandı
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TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Edirne yönüne giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobil, TEM Otoyolu'nun Tuzla mevkiinde yoldan çıkarak ağaçlık alana girdi. Otomobil, bir köprünün ayaklarına çarparak durdu ve içindeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından Edirne istikametinde araç yoğunluğu oluştu, ancak otomobilin çekilmesiyle ulaşım normale döndü.
Tem Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Edirne yönüne giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 V 3258 plakalı otomobil, TEM Otoyolu'nun Tuzla mevkiinde yoldan çıkarak ağaçlık alana girdi.
Savrulup bir köprünün ayaklarına çarparak duran otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay yüzünden Edirne istikametinde araç yoğunluğu oluşan yoldaki ulaşım ise otomobilin çekilmesinin ardından normale döndü.