TEM Otoyolu'nda trafik kazası: 2 kişi yaralandı

TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Edirne yönüne giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobil, TEM Otoyolu'nun Tuzla mevkiinde yoldan çıkarak ağaçlık alana girdi. Otomobil, bir köprünün ayaklarına çarparak durdu ve içindeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından Edirne istikametinde araç yoğunluğu oluştu, ancak otomobilin çekilmesiyle ulaşım normale döndü.