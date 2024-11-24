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TEM Otoyolu'nda Trafik Kazalarla Durma Noktası

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Bolu'daki TEM Otoyolu geçişinde meydana gelen maddi hasarlı kazalar nedeniyle trafik tamamen durdu. Kar yağışı ile de zorlaşan seyahatlerde uzun araç kuyrukları oluştu. Ekipler yolda mahsur kalan araçların kurtarılması için çalışmalara başladı.

TEM'de trafik durdu, maddi hasarlı kazalar yolu tıkattı

BOLU - TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde maddi hasarlı kazalar sebebiyle trafik durdu.

Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Batı gişeleri mevkiinde maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Kazalar sebebiyle uzun araç kuyrukları oluştu. Kar yağışının da etkili olduğu bölgede araçlar ilerlemekte zorlandı. Yolda mahsur kalan araçlar sebebiyle bölgede trafik durdu. Karayolları ve otoyol jandarma ekipleri kazalara müdahale ederek yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Oluşan yoğun trafiği eritmek için ekipler sürücüleri D-100 kara yoluna yönlendirmeye başladı.

TEM Otoyolu'nda Trafik Kazalarla Durma Noktası
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - Güncel
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