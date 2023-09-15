TEM Otoyolu'nda TIR ve otomobil çarpıştı, cam damacanalar yola düştü

Zeki GÜNAL-Hiba KARGI/ İSTANBUL, Gaziosmanpaşa'da Tem Otoyolu'nda cam damacana yüklü TIR'ın önündeki otomobil çarpışması sonucu yola düşen cam damacanalar kırıldı. Bölgede yoğun trafik oluştu.

Kaza saat 09: 30 sıralarında TEM Otoyolu Akşemsettin Viyadüğü meydana geldi. Damacana su yüklü TIR önünde seyreden otomobile arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle TIR dorsesindeki su dolu cam damacanaların bir bölümü yola düşüp kırıldı. Yola düşen çok sayıda damacana nedeniyle seyir halindeki araç sürücüleri tehlike atlattı. TIR'ın çarptığı otomobilde hasar oluşurken panik yaşayan sürücü, kazayı görüp duran diğer sürücüler tarafından sakinleştirildi. Polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için önlem alırken Edirne istikametinde yaklaşık 1 saat aksayan trafik kırılan damacanaların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.