Üye Girişi
Haberler

TEM Otoyolu'nda TIR ve cipin karıştığı kaza: 7 yaralı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SİLİVRİ'de TEM Otoyolu'nda cip ve bakliyat yüklü TIR'ın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı.

SİLİVRİ'de TEM Otoyolu'nda cip ve bakliyat yüklü TIR'ın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında TEM Otoyolu Silivri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametinde ilerleyen bakliyat yüklü 51 ADD 507 plakalı TIR ile aynı istikametteki 34 BPF 147 plakalı cip çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle TIR, bariyerleri aşarak aydınlatma direğine çarparak durabildi. Cip ise, takla atarak yol kenarında bulunan ağaçlık alana savruldu. Kazada cipte bulunan 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

trafik Güncel Haberler

Esed'den 'normalleşme' yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm

Esed'den "normalleşme" yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm

 İzmir Çeşme'de 3 kişinin can verdiği orman yangınına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı

İzmir Çeşme'de 3 kişinin can verdiği orman yangınına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı

 İran'dan Gebze'ye giden alüminyum yüklü tırdan 23 düzensiz göçmen çıktı

İran'dan Gebze'ye giden alüminyum yüklü tırdan 23 düzensiz göçmen çıktı

 Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor

Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title