TEM Otoyolu'nda TIR Kazası: 3 Araç Çarpıştı

Güncelleme:
Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda karşı yöne geçen bir TIR, biri yolcu otobüsü olmak üzere 3 araca çarptı. Kaza sonucu otoyolun Ankara yönü trafiğe kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu.

1) TEM'DE, KARŞI YÖNE GEÇEN TIR, 3 ARAÇLA ÇARPIŞTI

KOCAELİ'de, TEM Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünü yitirdiği TIR, karşı yöne geçip, biri yolcu otobüsü 3 araçla çarpıştı. Hasarlı kazada, otoyolun Ankara yönü yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kaldı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Körfez ilçesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Tevfik Ünal'ın kontrolünü yitirdiği 19 TU 450 plakalı şeker yüklü TIR, bariyerleri aşıp karşı yöne geçti. TIR, burada hafif ticari araç, cip ve bir yolcu otobüsüne çarptı. Kazada yaralanan olmazken, yolun Ankara yönü ulaşıma kapandı. Güzergahta uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale dönmeye başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
