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TEM Otoyolu'nda Tır Kazası: 1 Yaralı

TEM Otoyolu'nda Tır Kazası: 1 Yaralı
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TEM Otoyolu Pendik mevkisinde meydana gelen tır kazasında bir kişi yaralandı. Sürücü, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

TEM Otoyolu Pendik mevkisinde 2 tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu Pendik Kurtköy mevkisi İstanbul istikametinde seyreden M.T. idaresindeki 42 AVU 301 plakalı tır, aynı yönde seyreden 16 RS 365 plakalı tıra çarptı.

Çarpışmanın ardından sürücü M.T. şoför koltuğunda sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı M.T, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.T, hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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