Tem Otoyolu'nda takside çıkan yangın söndürüldü
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Tem Otoyolu'nda seyir halindeyken takside çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tem Otoyolu'nda seyir halindeyken takside çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tem Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında M.Ö. idaresindeki 34 TES 17 plakalı taksi, içinde yolcuyla seyir halindeyken bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, takside hasar oluştu.
Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel