Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tem Otoyolu'nda takside çıkan yangın söndürüldü

Güncel Haberler

Tem Otoyolu'nda takside çıkan yangın söndürüldü

Tem Otoyolu'nda seyir halindeyken takside çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tem Otoyolu'nda seyir halindeyken takside çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tem Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında M.Ö. idaresindeki 34 TES 17 plakalı taksi, içinde yolcuyla seyir halindeyken bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, takside hasar oluştu.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel

TEM Otoyolu İtfaiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title