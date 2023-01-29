TEM Otoyolu'nda seyir halindeki İETT otobüsü yandı Güncel Haberler Sultangazi TEM Otoyolu'nda seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sultangazi Tem Otoyolu'nda seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sultangazi TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyreden Y.U. idaresindeki 34 TP 7152 plakalı İETT otobüsü, Küçükköy sapağında henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emniyet ekipleri otoyolu trafiğe kapatırken, itfaiye görevlileri de yangını söndürmek için çalışma başlattı. Sık sık patlamaların yaşandığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Otobüste yolcu olmadığı öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel TEM Otoyolu Sultangazi İtfaiye İETT Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› TEM Otoyolu'nda seyir halindeki İETT otobüsü yandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.