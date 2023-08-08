TEM Otoyolu'nda otomobil takla attı, baba ile oğlu yaralandı

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Kazada baba ile oğlu yaralandı. Kaza sonucunda bölgede trafik kontrollü olarak sağlandı.

Tem Otoyolu'nun Bolu geçişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Meydana gelen kazada baba ile oğlu yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Rüzgarlar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden Emrah K. (37) idaresindeki 06 JT 546 plakalı otomobil, Rüzgarlar köyü mevkiinde kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan otomobil sonrasında takla attı. Meydana gelen kazada sürücü Emrah K. ve oğlu S.D.K. (7) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa süre içerisinde gelen sağlık ekiplerince yaralılar araçtan çıkarılarak şehirdeki hastanelere sevk edildi.

Kaza sebebiyle bölgede trafik çift şeritten kontrollü olarak sağlandı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince herhangi bir yanma olmaması için otomobilde bulunan gaz tüpü ve akü etkisiz hale getirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU