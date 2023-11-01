TEM Otoyolu'nda Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada, bir otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı ve otoyol trafiğe kapatıldı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Tem Otoyolu'nda bariyerlere çarparak takla atan otomobildeki 3 kişi, yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında TEM Otoyolu Körfez ilçesi Kirazlı mevkisinde meydana geldi. Kübra T.'nin kontrolünü yitirdiği 06 DVJ 663 plakalı otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Kazada, sürücü ile araçtaki 2 kişi, yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü 20 dakika ulaşıma kapandı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.