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TEM Otoyolu'nda otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

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TEM Otoyolu Ümraniye mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile minibüs çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TEM Otoyolu'nda otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu Ümraniye mevkisi Kavacık istikametinde seyreden 34 EUP 783 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 34 HDN 239 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle minibüs savrulurken, otomobilde bulunan 4 kişiden 3'ü yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otoyolda trafik bir süre kontrollü sağlanırken kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden götürüldü.

İsmi öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün, H.K'yi, sürücü olarak tanıtmak için olay yerine çağırdığı öğrenildi. Durumdan şüphelenen emniyet görevlileri, sürücü ve H.K'yi ifadelerini almak üzere karakola götürdü.

Kaynak: AA / Güncel

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