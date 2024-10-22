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TEM Otoyolu'nda Otomobil Bariyer Üzerinde Asılı Kaldı

TEM Otoyolu'nda Otomobil Bariyer Üzerinde Asılı Kaldı
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İstanbul TEM Otoyolu'nda sabah saatlerinde meydana gelen kazada bir otomobil bariyer üzerinde asılı kalırken, kazanın görüntüleri yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

İSTANBUL, TEM Otoyolu Bahçeşehir - Edirne istikametinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada otomobil bariyer üzerinde asılı kalmış görüldü. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. O anlar yoldan geçen sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Fotoğraf: İstanbul,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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