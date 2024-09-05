Üye Girişi
Haberler

TEM Otoyolu'nda Otomobil Alev Alev Yandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir'de TEM Otoyolu'nda seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale geldi.

Başakşehir, TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil, alev alev yandı.

Yangın, saat 23.00 sıralarında TEM Otoyolu Ispartakule mevkisinde seyir halindeki otomobilde çıktı. Edirne istikametine giden otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Otomobilin sürücüsü aracı yol kenarına çekerken, yangın kısa sürede büyüdü. Bir süre sonra alev alev yanan otomobil, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Başakşehir Otomobil İtfaiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi'yi 'Rabia' işaretiyle uğurladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uğurlamasında dikkat çeken detay

 Afganistan ve Pakistan sınırında çatışma çıktı! Ağır silahları devreye aldılar

2 ülke arasında çatışma çıktı, ağır silahları devreye aldılar

 Alper Yeğin'den AK Parti dönemi için olay iddia: 1 Ocak'ta kilosu 750 TL'den 4.750 kilo baklava almışlar

Sancaktepe Belediye Başkanı'ndan AK Parti dönemi için olay iddia
Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya evlendi! İşte yılın düğününden özel görüntüler

Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya 'Evet' dedi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
5-6 Eylül Bursa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İnegöl, Osmangazi, Nilüfer elektrik kesintisi 5-6 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Beyşehir, Meram elektrik kesintisi 5-6 Eylül Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Akhisar, Soma, Şehzadeler elektrik kesintisi 5-6 Eylül İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Buca, Karşıyaka, Konak elektrik kesintisi 5-6 Eylül Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL! Şehitkamil, Şahinbey, Nizip elektrik kesintisi listesi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek kimdir, hangi, partiden seçildi? 5-6 Eylül Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Seyhan, Çukurova, Ceyhan elektrik kesintisi 5-6 Eylül Ankara elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Çankaya, Yenimahalle, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 5-6 Eylül Esenler, Esenyurt, Bağcılar elektrik kesintisi! BEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman biter? Mevlid kandili ne zaman, hangi gün? 2024 Kandil günleri 5 Eylül 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 5 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
title