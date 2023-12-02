TEM Otoyolu'nda otobüsün TIR'a çarpması sonucu 13 kişi yaralandı
Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada, yolcu otobüsü bir TIR'a arkadan çarptı ve 13 kişi yaralandı. Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsünün TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun İzmit ilçesi geçişi Hatipköy mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 71 ACL 869 plakalı yolcu otobüsü, önünde yavaşlayan 26 AAE 543 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, ilk belirlemelere göre yolcu otobüsünde bulunan 13 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 acil sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM'in İstanbul istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanırken, karayolları ekiplerinin kazaya karışan araçları yoldan kaldırma çalışmaları sürüyor.
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HABERDinçer AKBİR-Nazım Özgün ERBULANİZMİT(Kocaeli),(DHA) -