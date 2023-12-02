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TEM Otoyolu'nda otobüsün TIR'a çarpması sonucu 13 kişi yaralandı

2 Aralık 2023 14:01 Son Güncelleme: 14:02 Abone Ol

Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada, yolcu otobüsü bir TIR'a arkadan çarptı ve 13 kişi yaralandı. Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.