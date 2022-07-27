İSTANBUL-TEM OTOYOLU'NDA OKSİJEN TÜPÜ YÜKLÜ KAMYON YANDI

TEM Otoyolu'nda bakım çalışması yapan oksijen tüpü yüklü kamyonda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. TEM Otoyolu çift yönlü trafiğe kapatılırken, yangın itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmalarının ardından söndürüldü.

Yangın, saat 03.00 sıralarında TEM Otoyolu Yarımburgaz Viyadüğü Ankara istikametinde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler viyadük üzerinde derz çalışması yaparken, kasasında oksijen tüpleri bulunan 60 ACG 778 plakalı kamyonda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

PATLAMA İHTİMALİNE KARŞI TEM OTOYOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Yangının ardından olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri tüplerin patlama ihtimaline karşı TEM Otoyolunu çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü.

YOĞUN TRAFİK OLUŞTU

Yolun çift yönlü olarak trafiğe kapatılması nedeniyle her iki istikamette de yoğun trafik oluştu. Yangının söndürülmesinin ardından trafik her iki yönde de kontrollü olarak sağlandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek.