TEM Otoyolu Bolu geçişinde durdurulan bir tırda yapılan aramalarda, tırın aküsüne gizlenmiş 22 kilo 100 gram toz esrar ve 83 bin 824 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

TEM Otoyolu'nda Narkotik Operasyonu: 22 Kilo Esrar ve 83 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Tem Otoyolu Bolu geçişinde durdurulan tırda narkotik köpeği 'Pako' ile yapılan aramalarda, tırın aküsüne gizlenmiş 22 kilo 100 gram toz esrar ve 83 bin 824 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda uygulama yaptı. Uygulama çerçevesinde bir tır durduruldu. Tırda narkotik köpeği Pako ile arama yapıldı. Aramalarda, tırın aküsünün içinde 22 kilo 100 gram toz esrar, 14 kilo 250 gram ağırlığında 83 bin 824 adet uyuşturucu hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Tırda bulunan İ.D. (33) ve Libya uyruklu K.A. (40) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - BOLU