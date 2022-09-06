TEM Otoyolu'nda motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

BAĞCILAR, TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil, iddiaya göre sürücüsünün yol ayrımını şaşırması nedeniyle bir anda şerit değiştirdi.

BAĞCILAR, Tem Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil, iddiaya göre sürücüsünün yol ayrımını şaşırması nedeniyle bir anda şerit değiştirdi. Bu sırada aynı yönde ilerleyen motosiklet, otomobile arkadan çaptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Yoldan geçen sürücüler, yaralı motosiklet sürücüsünün yardımına koştu.

Kaza, TEM Otoyolu Ankara istikametinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Mazlum Çelik'in kullandığı 32 GB 673 plakalı otomobil, sürücüsünün yol ayrımını şaşırması üzerine bir anda şerit değiştirdi. Bu sırada aynı yönde ilerleyen Fahrettin Sakallı yönetimindeki 34 DPH 085 plakalı motosiklet, şerit değiştirdiği iddia edilen otomobile arkadan çaptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Fahrettin Sakallı yola savrularak yaralandı.

YOLDAN GEÇEN SÜRÜCÜLER YARDIMA KOŞTU

"BEN DE KAZA GEÇİRDİM, DURMAK LAZIM BÖYLE DURUMLARDA"