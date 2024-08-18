TEM Otoyolu'nda motosiklet kazası: Motosiklet alev alev yandı

Murat SOLAK / İSTANBUL, ATAŞEHİR, TEM Otoyolu-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yol ayrımında taralı alanda bekleyen motosiklete otomobil çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet alev alev yandı. O anlar sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, Uğur E., motosikletini yol ayrımındaki taralı alana park etti. Bu esnada, aynı istikamette ilerleyen Mahmut Y. yönetimindeki 34 CAK 865 plakalı otomobil, park halindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet alev alırken, sürücü Uğur E. yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yanan motosikleti söndürdü; yaralı Uğur E. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kaza sonrası yanan motosiklet, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.