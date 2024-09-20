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TEM Otoyolu'nda Meyve Sebze Yüklü Kamyonetin Kazası

TEM Otoyolu'nda Meyve Sebze Yüklü Kamyonetin Kazası
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Edirne istikametinde meydana gelen kazada, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meyve sebze yüklü kamyonet bariyerlere çarptı. Şoför olay yerinde sıkışırken, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza nedeniyle yol trafiği aksadı.

AVCILAR TEM Otoyolunda şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği meyve sebze yüklü kamyonet, bariyerlere ardından da yön tabelasının ayağına çarptı. Araçta sıkışan şoför itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken TEM Otoyolu'nda her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, TEM Otoyolu Edirne istikametinde Bahçeşehir Ispartakule yol ayrımında saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Ümit Kötüz kullandığı 34 VD 3339 plakalı meyve- sebze yüklü kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyonet yol ayrımındaki bariyerlere ardından yön tabelasının ayağına çarparak durabildi. Şoför Kötüz, araç içerisinde sıkıştı. Çarpmanın etkisi ile meyve ve sebzeler yola saçılırken aracın motoru da yerinden koptu.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri şoförü yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza nedeniyle TEM Otoyolunda her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluşurken polis ekipleri de kaza yerinde güvenlik önlemi alarak çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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