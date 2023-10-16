TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada bir kişi öldü, polis memuru yaralandı

TEM Otoyolu Esenler mevkisinde hasarlı kazaya karışan otomobille ilgili işlem yapan polislerin emniyet şeridindeki aracına arkadan çarparak, bir kişinin ölümüne, polis memurunun ise yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle bir sanığın yargılandığı davada, tanıklar dinlendi.

Tem Otoyolu Esenler mevkisinde hasarlı kazaya karışan otomobille ilgili işlem yapan polislerin emniyet şeridindeki aracına arkadan çarparak, bir kişinin ölümüne, polis memurunun ise yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle bir sanığın yargılandığı davada, tanıklar dinlendi.

Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Berivan Yıldırım, maktul Ferdi Ağdaş'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Maktulün ailesi, sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.

Mahkeme başkanı, dosyaya gönderilen bilirkişi raporuna göre, sanık Berivan Yıldırım'ın asli kusurlu olduğunun belirlendiğini kaydetti.

Duruşmada tanık olarak dinlenen polis memuru Uğur P, olayda yaralanan polis memur ile kaza mahallinde bulunduğunu belirterek, "Ben, dubaların başında elimde el feneri ile gelen araçlara uyarı yapıyordum. Birkaç araç en sol şeritten geldiler, beni gördüler ve yavaşlayarak yollarına devam ettiler. Son olarak kaza yapan araç süratle geldi. Çok süratliydi. İkazlarıma uymadı. Benim yanımdan geçtikten yaklaşık 100 metre sonra emniyet şeridine doğru direksiyon hakimiyetini kaybederek yöneldi. Emniyet şeridinde duran maktul ile polis memuruna çarparak her ikisini de savurdu." dedi.

Tanık olarak dinlenen sanığın arkadaşı Zehra Polatdemir de olay günü sanıkla bir mekana gittiklerini anlatarak, "Sanık alkol almadı, ben alkol aldım. Kaza yaşanmadan 10 saniye önce bilincim açıldı. Kaza sonrasında 10 dakika araçtan çıkamadık. Berivan ile şok geçirdik. Soruşturma aşamasında korktuğum için sanığın da benimle birlikte alkol aldığını söyledim. Kaza uyarıları ve trafik polisi görmedim." ifadelerini kullandı.

Tanık Musa Gazioğlu da maktul ile arkadaş olduğunu belirterek, kaza olduktan sonra sanığın olay yerinden kaçtığını gördüğünü söyledi.

Söz verilen sanık Berivan Yıldırım, fren yaptığı için yerin kaygan olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek güvenlik şeridine doğru yol aldığını ve kazanın meydana geldiğini aktararak, "Alkol aldığım için olay yerinden kaçtığım iddiasını reddediyorum. Oradaki insanların üzerime gelmesi sebebiyle korktuğum için olay yerinden kaçtım." diye konuştu.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 1 Şabut'ta TEM Otoyolu Esenler mevkisinde aracıyla ilerleyen Ferdi Ağdaş'ın bariyerlere çarparak maddi hasarlı kaza yaptığı, olay yerine giden polis ekiplerinin de emniyet şeridinde park halinde durdukları anlatılıyor.

Sanık Berivan Yıldırım'ın sol şeritten gelerek, aracının direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve emniyet şeridinde kazaya bakan trafik ekibi aracına, görevli memur Muhammet Bektaş'a ve Ferdi Ağdaş'a çarptığı aktarılan iddianamede, polis memurlarından Bektaş'ın yaralandığı, Ağdaş'ın ise hayatını kaybettiği kaydediliyor.

İddianamede, sanığın olay yerinden kaçtığı belirtilerek, yanındaki arkadaşı Zehra Polatdemir'in polisteki ifadesinde ise olaydan önce alkol aldıklarını söylediği, 2 gün sonra da bu beyanını değiştirdiği aktarılıyor.

Sanığın kaza yerinden firar etmesi nedeniyle alkol kontrolü yapılamadığı dile getirilen iddianamede, tanık beyanları ve kamera kayıtlarından sanığın alkollü olarak araç kullandığının sabit olduğu belirtiliyor.

İddianamede, sanık Berivan Yıldırım'ın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.