Son Dakika | TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Gelen son dakika haberlerine göre Beykoz'da otomobiliyle hafif ticari araca çarpan alkollü sürücü ve beraberindeki kişi yaralandı. Beykoz'da otomobiliyle hafif ticari araca çarpan alkollü sürücü ve beraberindeki kişi yaralandı. Tem Otoyolu'nda Edirne istikametinde ilerleyen Cengiz B. yönetimindeki 01 ACG 44 plakalı hafif ticari araca, aynı yönde seyreden Eyüp Y. idaresindeki 34 UE 4828 plakalı otomobil arkadan çarptı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralanırken beraberindeki Kerem A. araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerince çıkarılan Kerem A. ile sürücü Eyüp Y. ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri Eyüp Y'nin 1.71 promil alkollü olduğunu belirlerken otomobildeki alkol şişeleri dikkati çekti. Polis, yeni bir kaza yaşanmaması için Molla Gürani Viyadüğü'nde güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü bir şekilde sağladı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Güncel Kaynak: AA / Şükrü Gündüz TEM Otoyolu Edirne Eyüp Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son Dakika | TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.