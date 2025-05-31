TEM Otoyolu'nda Makas Atma Tartışması Kask Kamerasına Yansıdı

TEM Otoyolu'nda Makas Atma Tartışması Kask Kamerasına Yansıdı
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TEM Otoyolu'nda makas atan otomobil sürücüsü ve motosikletli arasında yaşanan tartışma kask kamerasına yansıdı. Olayda, motosikletli, sürücüyü insan hayatını tehlikeye attığı için uyardı.

TEM Otoyolu'nda makas attığı öne sürülen otomobil sürücüsüyle, kendisini uyaran motosikletli arasında tartışma çıktı. O anlar kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücünün motosikletliye 'Sen polis misin' dediği anlar yer aldı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Sultangazi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeyken makas atan otomobil sürücüsüne, arkadan gelen motosikletli tepki gösterdi. Motosikletli, Cumhuriyet Mahallesi tünel girişinde korna çalarak otomobili durdurdu. Otomobil sürücüsüne insanların hayatını tehlikeye attığını söyleyen motosikletli ile sürücü arasında tartışma yaşandı. Otomobil sürücüsü motosikletliye, 'Sen polis misin' diye karşılık verdi. İkili arasında yaşanan tartışma motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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