TEM Otoyolu'nda makas atan otomobil kazaya yol açtı

BEYKOZ, TEM Otoyolu'nda sürücüsünün makas attığı otomobil kazaya yol açtı. Otoyolda ilerleyen 7 araçta hasar meydana gelirken, arkadan gelen bir yolcu otobüsü ile minibüs son anda kaza yapmaktan kurtuldu. Çok sayıda kişinin kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı o anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 20.45 sıralarında TEM Otoyolu Elmalı mevkisinde meydana geldi. Trafiğin aktığı dakikalarda çok sayıda araç hızla giderken, yolcu otobüsünü sollayan bir otomobil araçların arasından makas atarak ilerledi. Farklı şeritlerdeki araçların arasından sıyrılan otomobilin sürücüsü, bir süre sonra önünde bulduğu otomobil karşısında kaçacak yer bulamadı. Sürücüsünün makas attığı otomobil, önündeki otomobile çarptıktan sonra çok sayıda araca çarparak bariyerleri aştı.

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ MANEVRASI İLE KURTULDU

Kaza yapan otomobilin hemen arkasında bulunan minibüsün şoförü ise yaptığı manevralarla kaza yapmaktan son anda kurtuldu. Minibüs kaza yapan araçların arasından sıyrılarak uzaklaştı. Bu sırada arkadan gelen yolcu otobüsünün şoförü de soğukkanlı davranarak kaza yapmaktan kurtuldu. Kazada 7 aracın hasar gördüğü öğrenilirken, çok sayıda kişi de hafif şekilde yaralandı.

O ANLAR KAMERADA

Otoyolda faciadan dönüldüğü anlar ise yolcu otobüsünün araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde otobüsü geçen otomobilin araçların arasından makas atarak ilerlediği, bir süre sonra önündeki otomobile ve yanında ilerleyen diğer araçlara çarptığı görüldü. Bu sırada manevrası ile kazadan kurtulan minibüs ise durmadan uzaklaştı.