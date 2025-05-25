TEM Otoyolu'nda Kaza: 3 Yaralı

TEM Otoyolu'nda Kaza: 3 Yaralı
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Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda bir hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde hafif ticari aracın bariyere çarpıp devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sırlarında TEM Otoyolu'nun Körfez ilçesi geçişi Kışladüzü mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden H.Ç. idaresindeki 34 UK 6183 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyere çarpıp devrildi. 6 kişinin bulunduğu araçta sıkışan H.Ç. ve M.Ç. ile Y.Ç yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle 3 şeritli TEM Otoyolu'nun Ankara yönündeki ulaşım bir süre 2 şeritten jandarma ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı. Aracın çekiciyle yoldan kaldırılması sonra trafik yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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